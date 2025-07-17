Володин призвал МВД проверить работу Минтруда из-за списка профессий для мигрантов без экзамена по русскому

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД проверить работу Минтруда из-за перечня профессий, по которым иностранные специалисты смогут работать в России без экзамена по русскому языку.





«Вообще надо присмотреться к Министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что Министерство внутренних дел в том числе имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» — заявил Володин во время пленарного заседания, обращаясь к замминистра МВД Игорю Зубову.





Речь идет о категории социальных работников, в том числе о таких профессиях, как продавец, водитель и демонстратор одежды. Володин усомнился, что по этим специальностям действительно существует дефицит кадров и что на этих должностях могут эффективно работать люди, не владеющие русским языком.





«Что такое социальный работник? Это человек, который работает с людьми. Он должен знать и язык в обязательном порядке», — сказал депутат.





Законопроект, освобождающий мигрантов, прибывающих по правительственной квоте, от экзамена по русскому языку, был принят Госдумой во втором чтении 17 июля. Авторы инициативы утверждают, что это упростит привлечение иностранной рабочей силы.