ЛДПР запускает конкурс для дизайнеров с призовым фондом три миллиона рублей

ЛДПР объявила о старте всероссийского конкурса молодых дизайнеров «ЛДПР.Стиль» с рекордным призовым фондом три миллиона рублей. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий на встрече с представителями 50 ведущих российских брендов.





«Это открытая возможность для молодых дизайнеров со всей страны проявить себя, выйти на новый уровень и получить признание на федеральном уровне», — сказал Слуцкий.





Победитель, по его словам, сможет выпустить совместную коллекцию с ЛДПР, которая поступит в продажу. В партии отметили, что у них уже есть опыт в fashion-индустрии — за полтора года были выпущены две коллекции: «Жириновский навсегда» и молодежная линия «Русский стиль».





Также особое внимание на мероприятии уделили проблемам начинающих дизайнеров, в том числе отсутствие площадок для сбыта, сложности с продвижением региональных брендов, вопросы защиты авторских прав. Слуцкий анонсировал создание цифровой платформы для портфолио дизайнеров и пообещал сделать проект постоянной площадкой с регулярными встречами.





Он выразил готовность помогать дизайнерам финансово, а также в продвижении. По его словам, совместно с российскими специалистами они могут выпускать продукцию, которая нужна людям.