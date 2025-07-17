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Одна из девочек, пострадавших от нападения подростка с молотком в Домодедово, скончалась
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Нападавший объяснил свой поступок ненавистью к женщинам undefined
Новости

Одна из девочек, пострадавших от нападения подростка с молотком в Домодедово, скончалась

Нападавший объяснил свой поступок ненавистью к женщинам

Одна из двух девочек, пострадавших от нападения 16-летнего подростка в Домодедово, скончалась в больнице спустя несколько дней после случившегося. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.


«Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего», — говорится в канале.


Ранее сообщалось, что подросток напал на двух девочек 16 и 13 лет с молотком и перцовым баллончиком в подмосковном округе Домодедово 11 июля. Подозреваемый был задержан, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обе пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. Сам нападавший на допросе рассказал, что ненавидит женщин, поэтому пошел на преступление.


В мае мужчина проник с молотком на территорию сочинской синагоги и начал закидывать здание камнями.

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#подростки #нападение #смерть
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