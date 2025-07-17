Путин посмертно присвоил звание Героя России штурмовавшему Рейхстаг Алексею Бересту

Советский офицер Алексей Берест, командир водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, был удостоен посмертно почетного звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.





Из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, следует, что звание присвоено Бересту «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».





Алексей Берест родился под Харьковом 9 марта 1921 года. Из-за массового голода на Украине в 1930-е остался сиротой. Добровольцем пошел в Красную армию, прошел всю Великую Отечественную. 30 апреля он получил приказ водрузить знамя Военного совета 3-й ударной армии — будущего Знамени Победы — на куполе Рейхстага, и успешно ее выполнил.





Умерший в 1970 году участник штурма Рейхстага на родной Украине был удостоен звания героя страны в 2005 году.