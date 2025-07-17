Путин поручил ввести ограничения на иностранные приложения

В России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных стран. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина по итогам встречи с представителями деловых кругов.





Глава государства поручил правительству РФ «представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах».





В частности, предполагается рассмотреть возможные пути ограничения работы зарубежных программ, используемых для коммуникации и обмена данными, а также предложить механизмы поддержки отечественных разработок в этой сфере.





Подготовить предложения правительство РФ должно до 1 сентября 2025 года.





Коммуникационные сервисы — это инструменты для общения, к которым относятся мессенджеры, соцсети и электронные почты. Ограничения могут затронуть в том числе WhatsApp, созданный в США, а также Telegram, чье центральное юридическое лицо зарегистрировано в Великобритании.