Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона

Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин, уточнив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





Ранее Собянин уже сообщал о том, что силы ПВО ликвидировали три беспилотника, которые летели в сторону столицы.





Ранее мэр столицы рассказал, что Москва всемерно помогает противовоздушной обороне с помощью технологических и информационных достижений, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами Министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, городских аварийных служб.





Он отмечал, что совместная работа создает хорошую эффективную систему, которая прошла достаточно большие испытания и демонстрирует высокую степень надежности.