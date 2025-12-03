Новости
Резиденты Московского кластера видеоигр рассказали о преимуществах кооперации
Сотрудничество с Московским кластером видеоигр и анимации облегчает отечественным разработчикам процесс создания и масштабирования проектов. Об этом заявили представители индустрии, сообщает пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ).


По словам генерального продюсера студии Watt Елены Дегтяревой, вступление в кластер стало логичным шагом для компании, которая уже несколько лет создает собственные игры.


«Благодаря этой кооперации нам проще развивать проекты и масштабировать процессы. Для нас важны инфраструктура, профессиональное окружение и возможность быть частью сильного сообщества разработчиков», — передает ее слова АГН «Москва».


На площадке кластера, текущая площадь которого составляет 55 тысяч квадратных метров, доступны профессиональная студия захвата движения, дата-центр, звукозаписывающая студия и другие высокотехнологичные мощности. После запуска второй очереди в 2026 году совокупная площадь объекта достигнет 129 тысяч квадратных метров, что позволит разместить здесь еще больше компаний.


Резиденты получают льготные условия аренды, доступ к программам акселерации и возможность претендовать на налоговые льготы фонда «Сколково», включая нулевую ставку на прибыль и освобождение от НДС. Генеральный директор Blue Cats Games Валентин Белышков выразил надежду на дальнейшую поддержку, включая грантовые программы и взаимодействие со студентами, что даст дополнительный импульс развитию всей отрасли.

