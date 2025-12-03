В Госдуме раскритиковали введение премий госслужащим за доносы на коллег-взяточников

Депутат Госдумы Владислав Егоров раскритиковал новую антикоррупционную инициативу в Нижегородской области, где с 2026 года госслужащим будут выплачивать премии за сообщения о попытках взяток. Свое мнение он высказал в разговоре с Daily Storm.





Согласно нововведениям, если нижегородский чиновник сообщит главе региона, что его или его коллегу склоняют к «совершению коррупционных правонарушений», ему выплатят дополнительно премию 50% от месячной зарплаты. Указ губернатора начнет действовать в отношении госслужащих исполнительных органов с 1 января 2026 года.





«Я считаю, что это не функция государственных служащих — вести за коллегами надзор, тем более слежку с точки зрения соблюдения коррупционного законодательства. Для этого у нас существуют оперативные подразделения МВД, заниматься этим должна в качестве надзора прокуратура. Антикоррупционную работу ведут другие правоохранительные структуры», — сказал Егоров, проработавший в региональном заксобрании депутатом, а также преподавателем в областном вузе.





В то же время парламентарий признает, что введение такой практики — тревожный симптом, свидетельствующий о нарастании коррупционных правонарушений в органах власти. «[Это может быть] связано с тем, что правоохранительная система не справляется, возможно, с этой деятельностью, ну или, по крайней мере, недостаточно эффективно ее осуществляет», — допустил он.





По его словам, чиновники должны выполнять свои функции, а не следить друг за другом. Также в их обязанности входит максимально эффективно использовать рабочее время для помощи гражданам, для исполнения своих должностных регламентов и прочих задач.