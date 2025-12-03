Суд арестовал экс-депутата Вороновского по делу о взятке в 25 миллионов рублей

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.





Решение было принято после того, как нижняя палата парламента проголосовала за досрочное лишение Вороновского депутатских полномочий и неприкосновенности.





«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского», — заявила пресс-служба в Telegram-канале.





Бывший парламентарий обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как утверждает депутат Константин Затулин, сумма взятки составляет 25 миллионов рублей, которые Вороновский якобы получил от руководителя строительной компании.





Вороновскому 58 лет. Он состоял в думском комитете по транспорту. Депутатом от Краснодарского края его избрали в 2021 году. До этого, в 2017-2020 годах, Вороновский был заместителем главы региона Вениамина Кондратьева.





В ноябре 2025-го Вороновский выражал готовность ответить на любые вопросы. Он также отмечал, что находится в Москве и ни от кого не скрывается.