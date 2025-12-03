Посольство призвало российских туристов не делать фото и видео в Иране

Российское посольство в Иране выпустило официальное предупреждение для граждан РФ, планирующих посетить эту страну. Дипломаты рекомендовали воздержаться от фото- и видеосъемки во время поездки, чтобы избежать непреднамеренных инцидентов и нарушений закона.





«Настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.





На официальном сайте генерального консульства в иранском городе Реште указано, что в Иране запрещено делать фото и видео государственных учреждений, иностранных представительств и военных объектов. Эти запретные зоны обозначены специальными предупредительными знаками, а нарушители могут быть арестованы. В то же время съемка городских достопримечательностей, исторических памятников и сцен повседневной жизни разрешена.