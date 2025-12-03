Новости
Правительство сочло нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали
Правительство РФ сочло экономически необоснованным реализацию проекта по строительству Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб). Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».


Речь идет об участках от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до китайского Урумчи. Основной причиной отказа, по информации издания, стала высокая стоимость проекта. Предварительные затраты на возведение магистрали оцениваются примерно в 50 триллионов рублей, что в первую очередь связано со сложными природными условиями на маршруте. Решение также принято на фоне общего сокращения инвестиционной программы ОАО «РЖД».


Согласно данным газеты, инвестиции компании в 2026 году не превысят триллиона рублей, что меньше показателей 2024 года (1,49 триллиона рублей) и лишь незначительно больше запланированного на 2025 год объема (890,9 миллиарда рублей).

