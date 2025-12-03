Экс-губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 23 годам строгого режима по второму уголовному делу

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 23 годам лишения свободы строгого режима по второму уголовному делу. Бабушкинский районный суд Москвы признал его виновным в организации преступного сообщества.





Следствие установило, что это сообщество похитило свыше двух миллиардов рублей у МСП Банка и 8,73 миллиона долларов у британской топливной компании Global Metcorp Ltd. Суд определил окончательное наказание по совокупности с первым приговором.





В феврале 2023 года Люберецкий городской суд назначил Фургалу 22 года колонии за организацию убийств и покушение. Окончательное наказание для экс-чиновника составило 25 лет. Также в качестве дополнительных мер суд назначил бывшему губернатору ограничение свободы сроком на 1,5 года и запретил ему занимать государственные должности в течение 2,5 года.





Второе дело касалось экономических преступлений, совершенных, по версии обвинения, в период депутатства Фургала и его работы губернатором.





Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на публичные торги квартиру бывшего губернатора во Владивостоке. Объект продажи — квартира площадью 76,9 квадратных метра, ее начальная цена — 20 146 000 рублей.