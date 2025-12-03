Глава Театра Пушкина: Программа лояльности «Мосбилета» — шаг навстречу зрителю

Программа лояльности сервиса «Мосбилет» положительно влияет на посещаемость театров и способствует формированию постоянной аудитории. Такое мнение в беседе с Агентством городских новостей «Москва» высказал директор Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков.





«Очень рад такой инициативе! Программа лояльности всегда приводит к увеличению продаж и повторным покупкам билетов. Ведь главное для нас, театров, — это полные залы и отклик в сердцах зрителей», — отметил он.





По словам Жукова, система поощрений создает честный диалог с публикой и дает важную обратную связь, которая ценна для творческого коллектива. Он также подчеркнул, что подобные проекты меняют восприятие театра.





«Такие проекты ломают стереотип о театре как о чем-то консервативном и недоступном. Наоборот, они делают его современным, удобным и открытым для всех», — заключил директор.





Он выразил уверенность, что это поможет новым зрителям открыть для себя театральное искусство.