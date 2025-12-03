Рубио назвал ключевой темой переговоров по Украине оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса

Главный пункт разногласий в переговорах по урегулированию украинского конфликта — контроль Вооруженными силами Украины некоторых территорий Донбасса. Об этом в эфире Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.





«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно 30-50 километров и 20% Донецкой области», — сказал глава Госдепартамента.





Рубио рассказал, что США изучают возможность достижения договоренности, которая завершила бы боевые действия и «защитила будущее Украины» на приемлемых для обеих сторон условиях. Он подчеркнул, что окончательное решение с российской стороны может принять только президент Владимир Путин.





«Невозможно завершить конфликт, не разговаривая с Россией», — признает госсекретарь США.





Он также отметил некоторый прогресс в переговорном процессе, но уточнил, что стороны пока не приблизились к окончательному соглашению. Отдельно Рубио высказал сомнения по поводу долгосрочного финансирования Киева, назвав продолжение полномасштабной поддержки Украины на протяжении всего конфликта нереалистичным сценарием.