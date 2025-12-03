Новости
В Кремле ответили на вопрос о перемирии в зоне СВО в новогодние праздники
Разговоров о перемирии в зоне спецоперации в период новогодних праздников пока не было. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», — ответил представитель Кремля.


Другие подробности он не привел.


Напомним, за время СВО между Россией и Украиной несколько раз практиковалось перемирие. 5 января 2023 года Владимир Путин объявил о режиме прекращения огня, который вступил в силу в 12:00 по московскому времени 6 января и действовал до конца суток 7 января.


Это решение было принято по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Перемирие предназначалось для того, чтобы православные граждане, проживающие в зоне боевых действий, могли посетить рождественские службы.


19 апреля 2025 года президент России вновь объявил о режиме прекращения огня, на этот раз приурочив его к Пасхе. Перемирие действовало с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля, то есть 30 часов.


Путин отметил, что в этот время наблюдалось некоторое снижение боевой активности со стороны ВСУ. По его словам, Киев сначала отказался от инициативы Москвы о пасхальном перемирии, но позже согласился на него под давлением.


В последний раз перемирие действовало с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Прекращение всех боевых действий было связано с празднованием 80-летия Победы.

