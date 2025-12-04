Российским самбистам разрешили выступать на турнирах с флагом и гимном

Исполком Международной федерации самбо (FIAS) решил с 1 января 2026 года вернуть спортсменам из России и Белоруссии право выступать под национальными флагами и с исполнением гимнов на всех своих турнирах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.





«Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение возвращает ситуацию в правовое поле и укрепляет главный принцип спорта: он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений. Мы благодарны коллегам из FIAS за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей», — говорится в сообщении.





Ранее национальную символику российским спортсменам разрешили Международная федерация дзюдо, а также федерации муай-тай и кикбоксинга. Российские сборные уже успешно выступили с государственной атрибутикой, отметил Дегтярев.





Глава Минспорта добавил, что президент России Владимир Путин, являясь мастером спорта по дзюдо и самбо, пользуется большим авторитетом в мировом борцовском сообществе. Это, по его словам, также способствует продвижению российских атлетов на международной арене.