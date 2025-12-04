Новости
Роскомнадзор заблокировал Snapchat в России
Это связано с его использованием террористами undefined
Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджер Snapchat. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


По данным правоохранительных органов, сервис применяется для организации и проведения террористических актов на территории страны, привлечения исполнителей, а также для совершения мошенничества и других преступлений против граждан.


Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэнфордского университета Эваном Шпигелем, Фрэнком Брауном и Бобби Мерфи. Этот сервис позволяет пользователям обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые автоматически удаляются через определенное время. Мессенджер стал популярным благодаря фильтрам и маскам, изменяющим внешний вид пользователя, а также первым предложил функцию «историй».


Кроме того, сегодня Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеосвязи FaceTime. На днях РКН также объявил о блокировке Roblox.

