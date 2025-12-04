«Киев не был первой столицей»: Путин назвал город, в котором зародилась Древняя Русь

Президент России Владимир Путин заявил, что первой столицей Древней Руси являлся Новгород, и лишь затем центр государственности переместился в Киев. Такое заявление он сделал в связи с государственным визитом в Индию. В интервью телеканалу India Today российский политик высказался и на другие темы. Подробнее — в материале Daily Storm.





«Так говорили исторически. У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде, на северо-западе, <…> а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», — сказал политик.





СВО — не начало войны, а попытка ее прекратить





Президент заявил, что специальная военная операция на Украине представляет собой не начало боевых действий, а попытку завершить конфликт.





«Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее закончить», — подчеркнул российский лидер.





Украина загнала себя в угол





Путин заявил, что украинские власти своим решением продолжить конфликт практически загнали себя в безвыходное положение.





«Украина приняла решение воевать... Теперь их военные действия практически загнали их в угол», — отметил российский лидер.





У Трампа своя повестка, у России — свои цели





Президент России прокомментировал внешнеполитический курс администрации США, отметив, что американский лидер Дональд Трамп, как и Россия, руководствуется национальными интересами.





По его словам, у Трампа своя повестка дня и свои цели. В то же время Россия концентрируется на своих целях, которые не направлены против кого-либо, а нацелены на защиту государственных интересов.





Путин добавил, что Трамп неоднократно выражает стремление сократить человеческие потери в рамках украинского конфликта. Российский лидер выразил уверенность в искренности этих намерений.





Вопрос Крыма





Президент России заявил, что действия РФ в отношении Крыма не являются аннексией, а представляли собой помощь жителям полуострова. По его словам, иного выхода в той ситуации не было.





Россия и НАТО





В интервью Путин заявил, что российские требования о гарантиях нерасширения НАТО понятны.





«Мы не просим ничего необычного или неожиданного», — сказал российский лидер, комментируя данную тему.





Напомним, что РФ неоднократно говорила о недопустимости расширения НАТО, в том числе за счет Украины.





Лучший способ решения проблем — переговоры





Путин заявил, что киевским властям необходимо осознать: наилучший способ решения проблем лежит через диалог.





«Я уже говорил ранее: для них главное осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры», — сказал российский лидер.





Путин также прокомментировал политику украинского президента Владимира Зеленского.





«Когда он пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира. Но теперь... он следует тем же шаблонам, что и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа», — отметил президент РФ.





Путин также призвал Украину не обеспечивать свою безопасность за счет России.