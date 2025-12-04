Новости
Скончался бывший глава Центробанка Дубинин, при котором в 1998 году случился дефолт
Ему было 74 года
На 75-м году жизни скончался экс-председатель Центробанка России Сергей Дубинин, возглавлявший регулятор в один из самых сложных периодов новейшей истории страны — с 1995-го по 1998 год. Об этом сообщается на сайте ЦБ.


Под его руководством Банк России проводил стабилизационную экономическую программу, боролся с гиперинфляцией и формировал основы современной банковской системы.


Именно при Сергее Дубинине 17 августа 1998 года правительство и Центробанк объявили о техническом дефолте по государственным долговым обязательствам и переходе к плавающему курсу рубля. Вскоре после этих событий он покинул свой пост.


Причины смерти Дубинина не раскрываются.

