Новости
Новости 18+
St
В Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищении денег у участников СВО
18+
Ущерб превысил пять миллионов рублей undefined
Новости

В Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищении денег у участников СВО

Ущерб превысил пять миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали 11 подозреваемых в хищении 5,2 миллиона рублей у военных, убывших в зону специальной военной операции. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 


Отмечается, что злоумышленники искали информацию о гражданах, которые хотят заключить контракт с Минобороны РФ. Сообщники убеждали людей передать банковские карты либо оформить доступ к счету с помощью доверенности.


По местам проживания задержанных прошли обыски. Были изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отметила Волк. 


Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Решается вопрос о мере пресечения для задержанных. 


В октябре полицейские задержали мошенников, обманувших участников спецоперации на 80 миллионов рублей. Тогда пострадали более 40 военных, некоторые из них погибли в зоне боевых действий, сообщала Ирина Волк. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мошенничество #хищение #участники сво
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...