В Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищении денег у участников СВО

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали 11 подозреваемых в хищении 5,2 миллиона рублей у военных, убывших в зону специальной военной операции. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Отмечается, что злоумышленники искали информацию о гражданах, которые хотят заключить контракт с Минобороны РФ. Сообщники убеждали людей передать банковские карты либо оформить доступ к счету с помощью доверенности.





По местам проживания задержанных прошли обыски. Были изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отметила Волк.





Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Решается вопрос о мере пресечения для задержанных.





В октябре полицейские задержали мошенников, обманувших участников спецоперации на 80 миллионов рублей. Тогда пострадали более 40 военных, некоторые из них погибли в зоне боевых действий, сообщала Ирина Волк.