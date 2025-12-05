Новости
Вход в «Госуслуги» на Android стал доступен только через мессенджер MAX
Кнопка «пропустить» больше недоступна, обратили внимание пользователи undefined
На смартфонах с системой Android вход в «Госуслуги» после недавнего обновления теперь доступен только через мессенджер MAX, заметили россияне. В техподдержке заявили, что сделано это для защиты данных. 


Там подчеркнули, что новый способ позволит минимизировать риски перехвата СМС. Аккаунт «Госуслуг» необходимо связать с MAX, после чего коды подтверждения можно получать в приложении MAX.

Войти в аккаунт нельзя, даже если пользователь предварительно прошел двухфакторную авторизацию через код по SMS. Однако кнопка «пропустить» сохранилась в версии для компьютеров. 


Подтверждение по SMS обещают оставить только тем, у кого нет смартфона и кто не может установить MAX.

