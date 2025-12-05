Вход в «Госуслуги» на Android стал доступен только через мессенджер MAX

На смартфонах с системой Android вход в «Госуслуги» после недавнего обновления теперь доступен только через мессенджер MAX, заметили россияне. В техподдержке заявили, что сделано это для защиты данных.





Там подчеркнули, что новый способ позволит минимизировать риски перехвата СМС. Аккаунт «Госуслуг» необходимо связать с MAX, после чего коды подтверждения можно получать в приложении MAX.