Вход в «Госуслуги» на Android стал доступен только через мессенджер MAX

На смартфонах с системой Android вход в «Госуслуги» после недавнего обновления теперь доступен только через мессенджер MAX, заметили россияне. В техподдержке заявили, что сделано это для защиты данных.
Там подчеркнули, что новый способ позволит минимизировать риски перехвата СМС. Аккаунт «Госуслуг» необходимо связать с MAX, после чего коды подтверждения можно получать в приложении MAX.
Войти в аккаунт нельзя, даже если пользователь предварительно прошел двухфакторную авторизацию через код по SMS. Однако кнопка «пропустить» сохранилась в версии для компьютеров.
Подтверждение по SMS обещают оставить только тем, у кого нет смартфона и кто не может установить MAX.