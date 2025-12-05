Новости
Лариса Долина предложила поэтапно и без учета инфляции отдавать Полине Лурье деньги за квартиру
По словам адвоката, покупательница не согласилась на такие условия
Народная артистка России Лариса Долина предложила поэтапно отдавать Полине Лурье деньги за квартиру. Речь идет о жилье певицы, из-за сделки с которым вспыхнул скандал. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко. 


В день, когда девушка подала апелляцию в Верховный суд, к ней обратилась сторона защиты певицы и предложила мировое соглашение, рассказала Свириденко Telegram-каналу «112». 


По ее словам, артистка предложила отдавать деньги без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет, однако вариант Полину не устроил.  


Лурье считает себя добросовестным собственником и настаивает на возврате квартиры. Публичных выступлений она не планирует и будет решать вопрос в правовом поле, добавила адвокат. В ближайшее время высшая судебная инстанция рассмотрит ее жалобу.

