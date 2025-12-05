Лариса Долина предложила поэтапно и без учета инфляции отдавать Полине Лурье деньги за квартиру

Народная артистка России Лариса Долина предложила поэтапно отдавать Полине Лурье деньги за квартиру. Речь идет о жилье певицы, из-за сделки с которым вспыхнул скандал. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.





В день, когда девушка подала апелляцию в Верховный суд, к ней обратилась сторона защиты певицы и предложила мировое соглашение, рассказала Свириденко Telegram-каналу «112».





По ее словам, артистка предложила отдавать деньги без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет, однако вариант Полину не устроил.





Лурье считает себя добросовестным собственником и настаивает на возврате квартиры. Публичных выступлений она не планирует и будет решать вопрос в правовом поле, добавила адвокат. В ближайшее время высшая судебная инстанция рассмотрит ее жалобу.