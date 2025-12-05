Новости
Против Льва Шлосберга возбудили уголовное дело о распространении фейков про армию
В отношении политика Льва Шлосберга (признан Минюстом России иностранным агентом) завели третье уголовное дело — о фейках про армию. Об этом сообщили в псковском отделении партии «Яблоко». 


Заместитель председателя партии уже является фигурантом дел об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (приговор — 420 часов обязательных работ) и повторной дискредитации армии (расследование продолжается). 


По последнему делу 8 декабря истекает предельный срок домашнего ареста. На этой неделе политику предъявили обвинения в военных фейках. 


Расследование начали из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года. Шлосберг не признает вину. Следствие просит отправить его в СИЗО.

