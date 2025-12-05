Центробанк снимет ограничения на перевод денег за рубеж для граждан России и дружественных стран

Банк России с 8 декабря снимет ограничения на перевод денег за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщили на сайте регулятора.





Поводом для этого стала стабильная ситуация на валютном рынке, подчеркнули в ЦБ.





На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно работающие в России физические лица — нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.





Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических и юридических лиц — нерезидентов из недружественных стран. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.





Однако указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.





Банки из недружественных государств по-прежнему могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.