«Зумер» стало словом 2025 года

Термин «зумер», описывающий поколение, выросшее в эпоху цифрового развития, стал словом 2025 года по результатам экспертного голосования, организованного порталом «Грамота.ру». Он набрал 42% голосов среди филологов.





В лидеры также вошли слова «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%). В голосовании участвовали 469 лингвистов из 23 научных организаций со всей России, представлявшие разные возрастные и профессиональные группы. Каждый эксперт мог отметить до трех слов-кандидатов.





Выбор слова года проводится по многоступенчатой методике: сначала отбираются новые, но уже устоявшиеся в языке слова, затем их популярность проверяется по различным источникам, чтобы исключить слова-однодневки. Например, в этом году из-за кратковременного всплеска употребления в короткий список не попало слово «лабубу». Финальным этапом является голосование профессионального сообщества, которое и определило победителя.