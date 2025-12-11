Агентство URA.RU приостановило работу на 72 часа из-за возможных провокаций со стороны уволенных сотрудников

Информагентство URA .RU временно приостанавливает работу на 72 часа. Об этом ТАСС сообщил новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» Андрей Ткаченко.





Решение связано в том числе с угрозой деструктивных действий со стороны уволенных сотрудников, находящихся за границей.





«Сегодня был доведен до сотрудников компании приказ о временной приостановке. На основании устава редакции в случае убыточности издания, невозможности выпускать [новости] исполнительный орган в лице директора имеет право приостановить или закрыть [деятельность]. В данном случае мы приостанавливаем для того, чтобы избежать провокаций со стороны ныне уволенных сотрудников, которые находятся за границей и, к сожалению, могут воспользоваться интерфейсом удаленно и опубликовать информацию не в интересах государства и не в интересах собственника издания», — объяснил Ткаченко.





Он рассказал об увольнении главного редактора Дианы Козловой. Также были уволены глава редколлегии Михаил Вьюгин, заместитель главреда Антон Ольшанников и руководитель региональных редакций Игорь Сергеев. По словам директора Сибирско-Уральской медиакомпании, в период простоя будут назначены временно исполняющие обязанности и проведены переговоры с руководителями филиалов.





Как рассказал Ткаченко РБК, компания испытывает значительные финансовые трудности, включая огромный долг и высокие затраты. С 2016 года она не получала прибыли. Почти десятилетие она функционировала за счет заемных средств внутри группы. При этом компания ни разу не уплатила налог на прибыль, что также привело к убыткам для государства.





По словам владельца, причина такого состояния компании заключается в неэффективном управлении и чрезвычайно высоких выплатах Вьюгину. Ежегодная премия для него составляла до 30-35 миллионов рублей, не считая зарплаты, достигавшей 6 миллионов рублей в месяц, уточнил Ткаченко.





В конце ноября холдинг Readovka, управляющий одноименным Telegram-каналом, подтвердил намерение объединиться с URA .RU. По словам Ткаченко, перед заключением сделки новое руководство тщательно изучило финансовое состояние компании и признало его «неутешительным».





Незадолго до этого в редакции URA .RU прошли обыски и были задержаны журналисты. Тогда Диана Козлова сообщила Daily Storm, что на предстоящей деловой встрече с руководством Readovka обсудит вопрос о помощи в деле свердловского редактора Дениса Аллаярова.