Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве с вечера 10 декабря. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Первый беспилотник уничтожили в 23:41. Атаки продолжились до 07:00 11 декабря.





«Средства ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в утреннем сообщении столичного мэра.





Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет. В связи с атаками БПЛА были введены ограничения на прием и выпуск самолетов во всех аэропортах столицы, заявили в Росавиации. Так, в Шереметьеве задержали 44 рейса, в Домодедове — 6, во Внукове — 45, в Жуковском — 3. Спустя время аэропорты возобновили свою работу.





В Министерстве обороны России отчитались о том, что всего за ночь над 12 регионами страны было уничтожено 287 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — 118. Над Калужской областью, а также Московским регионом — по 40 БПЛА. Над Тульской областью перехватили 27 беспилотников, над Новгородской — 19, Ярославской — 11, Липецкой — 10, Смоленской — 6. По пять беспилотников уничтожили над Курской и Орловской областями. Также силы ПВО сбили четыре беспилотника над Воронежской областью и два — над Рязанской.