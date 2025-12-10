В Госдуму внесли законопроект об отмене ежегодных деклараций доходов чиновников

Чиновников могут освободить от подачи деклараций о доходах. Это нужно для более эффективной борьбы с коррупцией, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев, один из авторов законодательных поправок.





По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции, нужно сделать контроль за возможными злоупотреблениями госслужащих постоянным, «уйти от архаичной системы контроля в марте—апреле каждого года, которая сдерживает проведение проверок». Одновременно важно защитить персональные данные от использования в целях шантажа и вымогательства.





Сегодня всю информацию о финансовом положении любого чиновника можно найти в государственных системах, поэтому нужно переходить от ежегодных деклараций к «непрерывному режиму антикоррупционного контроля».





Сведения о доходах и расходах предлагается представлять «при возникновении конкретных оснований», например, при совершении сделок по покупке имущества на сумму, превышающую общий доход чиновника, супруги и их несовершеннолетних детей за три года.





«Это очередной шаг к обеспечению прозрачности и подотчетности в современных условиях, когда многие коррупционные действия благодаря цифровизации становятся более заметными, а повышение уровня взаимодействия государственных органов позволяет сделать контроль постоянным, оперативным и, соответственно, эффективным», — уверен единоросс.





В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать данные о доходах на время СВО. В Кремле говорили, что эта мера касается только тех, кто работает в новых регионах. СМИ писали, что чиновники Кремля и правительства будут публиковать декларации «в обобщенном виде» — такую возможность им дал именно указ главы государства.





В феврале 2023-го президент Путин одобрил закон о том, что информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете в общем виде, без персональных данных.





Выступавшие против этой инициативы члены думской фракции «Справедливой России — За правду» продолжили выкладывать свои декларации в открытом доступе. Однако не все эсеры довольны, когда журналисты интересуются ростом их доходов почти в 20 раз за год. Обогатившийся на 170 миллионов рублей в 2023-м (против 8,6 миллиона в 2022-м) Александр Бабаков назвал вопрос Daily Storm о деньгах «нездоровым любопытством».