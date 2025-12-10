Новости
В России из ОАЭ экстрадируют одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
По данным МВД, от действий мошенников пострадало свыше семи тысяч человек undefined
Сооснователь одной из крупнейших финансовых пирамид Finiko экстрадируют из ОАЭ в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Следствие установило, что в 2018-2021 годах фигурант в составе преступного сообщества стал сооснователем интернет-проекта Finiko. Проект работал по принципу финансовой пирамиды. 


Организаторы обещали инвестировать привлеченные средства в ценные бумаги и криптовалюты и выплачивать прибыль, но реальной инвестиционной деятельности не вели.


Отмечается, что от деятельности преступного сообщества пострадали 7700 человек, им причинен материальный ущерб на общую сумму свыше миллиарда рублей. В МВД имя экстрадируемого не называют, в Генеральной прокуратуре уточнили, что подозреваемый — Эдвард Сабиров. 


В декабре 2022 года Генпрокуратура сообщала, что требует добиться экстрадиции Сабирова, задержанного в ОАЭ. В 2023 году суд признал другого сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

