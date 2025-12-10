В России из ОАЭ экстрадируют одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова

Сооснователь одной из крупнейших финансовых пирамид Finiko экстрадируют из ОАЭ в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Следствие установило, что в 2018-2021 годах фигурант в составе преступного сообщества стал сооснователем интернет-проекта Finiko. Проект работал по принципу финансовой пирамиды.





Организаторы обещали инвестировать привлеченные средства в ценные бумаги и криптовалюты и выплачивать прибыль, но реальной инвестиционной деятельности не вели.





Отмечается, что от деятельности преступного сообщества пострадали 7700 человек, им причинен материальный ущерб на общую сумму свыше миллиарда рублей. В МВД имя экстрадируемого не называют, в Генеральной прокуратуре уточнили, что подозреваемый — Эдвард Сабиров.





В декабре 2022 года Генпрокуратура сообщала, что требует добиться экстрадиции Сабирова, задержанного в ОАЭ. В 2023 году суд признал другого сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.