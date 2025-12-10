Новости
Просроченные карты «Мир» продолжат работать на постоянной основе
Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе за незначительным исключением. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).


Это позволит людям самостоятельно выбирать дату, когда заменить карту, добавили в НСПК. 


В то же время НСПК планирует ограничить количество операций в отложенном и офлайн-режиме до 2,5% к 2028 году по картам «Мир» с прошедшим сроком действия. 


Система будет постепенно снижать показатель до полного прекращения таких транзакций к 2030 году. 

