Блогера Никиту Ефремова приговорили к трем годам условно за финансирование ФБК

Блогер и бизнесмен Никита Ефремов приговорен к трем годам лишения свободы условно за финансирование экстремистской деятельности, сообщили в прокуратуре Московской области.





Ефремова признали виновным по части 1 статьи 282.3 УК («Финансирование экстремистской деятельности»). Также назначен испытательный срок в три года.





Утверждается, что блогер подключил автоматические переводы в пользу ФБК* и с августа 2021-го по февраль 2022 года с его счета на счет запрещенной экстремистской организации переводились деньги.





Сам Ефремов ранее был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.





* ФБК, Фонд борьбы с коррупцией — организация признана в России экстремистской и нежелательной, а также иностранным агентом, запрещена и ликвидирована