Коломойский заявил, что на Миндича пытались совершить покушение в Израиле

На украинского продюсера и бывшего партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича пытались совершить покушение в Израиле, заявил бизнесмен Игорь Коломойский* в суде. По его словам, это произошло 28 ноября.





Издание «Страна.ua» приводит слова Коломойского, который заявил, что «это была попытка покушения, преступники арестованы».





Покушение сорвалось, так как преступники перепутали дом, рассказал бизнесмен. Была ранена домработница.





На Украине в ноябре 2025 года Миндич стал фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики. Сообщалось, что он покинул страну за несколько часов до обысков. Зеленский ввел в отношении Миндича санкции, его объявили в розыск.





* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга