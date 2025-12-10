Владимир Соловьев поддержал бойцов СВО на форуме в рамках «Зимы в Москве»

Телеведущий Владимир Соловьев на Московском молодежном патриотическом форуме «Поколение героев» заявил, что россияне могут показать свое отношение к бойцам специальной военной операции уважением и любовью к ним.





«Форумы, если они подталкивают молодежь к осознанию величия подвига людей, которые там, это уже хорошо. Если кто-то из них задаст себе вопрос действительно: «Почему я здесь, а не там?» Просто в какой-то момент времени ты откроешь то, что будет тогда энциклопедией, и задашь себе вопрос: «А что делал я в эти очень важные для страны годы?» — подчеркнул Соловьев.





Московский молодежный патриотический форум «Поколение героев» проходит в столице 10 декабря в рамках проекта «Зима в Москве». Он посвящен Дню героев Отечества, который в России отмечают 9 декабря.





Программа включает в себя пленарные сессии, мастер-классы и дискуссии с экспертами, а также участие бойцов СВО.





«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто защищает Родину.