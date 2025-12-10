ФСБ раскрыла преступную группу, легализовавшую незаконно свыше 53 тысяч мигрантов

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области раскрыли преступную группу, незаконно легализовавшую 53 197 мигрантов





Задержаны 12 членов группы. Они занимались оформлением фиктивных трудовых договоров, уточнили в ведомстве.





В ФСБ рассказали, что одним из организаторов канала незаконной миграции был уроженец Одессы 1988 года рождения, у которого в ходе обыска были обнаружены паспорта гражданина Болгарии и Украины.





В спецслужбе отметили, что установили личности иностранцев, получивших поддельные документы. Нарушители закона будут выдворены из РФ с последующим закрытием въезда в страну, добавили в ФСБ.