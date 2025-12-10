Новости
Медведев: В воинские части по контракту прибыло более 400 тысяч человек
По словам замглавы Совбеза, показатели укомплектования практически достигнуты undefined
В воинские части за 2025-й год зачислили более 400 тысяч военнослужащих по контракту, в добровольческие подразделения — 34 тысячи, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.


Он подчеркнул, что заданные показатели укомплектования практически достигнуты.


В январе Медведев информировал, что в 2024 году контракт заключили около 450 тысяч человек, еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования. 


В августе 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в текущем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту. По его словам, этот план «в целом выполняется». 

