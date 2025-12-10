В Петербурге до 2027 года продлили запрет мигрантам на работу в такси и доставке

В Санкт-Петербурге запрет для иностранных граждан работать в службах такси и доставки продлен на 2026 год. В администрации города утверждают, что ограничения, которые начали действовать летом, не привели к дефициту рабочей силы и стали верным шагом.





«Те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда — и в курьерской службе, и в работе такси», — заявил губернатор Беглов в ходе прямой линии 9 декабря.





Глава Северной столицы отметил, что ограничения на работу мигрантов позволили вдвое сократить разрыв между числом иностранцев и теми, кто работает по патенту. Решение о продлении запрета согласовано с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.





Запрет ввели в августе 2025-го. Был предусмотрен трехмесячный переходный период. Изменения вступили в силу 22 ноября.