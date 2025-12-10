В Свердловской области медбрата оштрафовали на три тысячи рублей за поиск экстремистского контента

Суд вынес решение по первому в России делу о поиске экстремистского контента. Медбрата Сергея Глухих оштрафовали на три тысячи рублей, передает корреспондент Daily Storm из суда в Каменске-Уральском (Свердловская область). Глухих не явился в суд из-за того, что находится на больничном.





Широкую огласку в СМИ процесс получил в ноябре. Изначально суд не стал рассматривать дело и вернул его на доработку в МВД.





Согласно последнему протоколу об административном правонарушении, Глухих в своем iPhone 14 Pro в браузере Safari и Google сделал запрос, связанный с украинской националистической бригадой.





Юноша получил доступ к «графическому изображению шеврона батальона «Азов», состоящего из надписи «АЗОВ» («Азов» признан террористическим и запрещен в РФ), знака «волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель» (внесены в перечень экстремистских материалов)».





Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в браузере у Глухих было обнаружено более 30 ссылок на запрещенные в России военные формирования, а также подписки на проукраинские паблики.





Адвокат Сергей Барсуков в свою очередь утверждал, что юноша ехал в автобусе, листал ленту с новостями и случайно наткнулся на экстремистский контент.





Капитан МВД, составившая протокол на Глухих, на сегодняшнем заседании суда заявила, что сотрудник ФСБ ехал на работу в одном автобусе с мужчиной.





Представитель ФСБ не уточнил в суде, находились ли сотрудники правоохранительных органов в автобусе. Он заявил, что информация о времени и месте правонарушения была получена оперативным методом, но спецслужба его не раскрывает.





Адвокат Глухих Сергей Барсуков в беседе с Daily Storm заявил, что тоже услышал на суде слова, подтверждающие версию о нахождении правоохранителей в автобусе.





«Может быть всякое — были не были, кто знает... Если свидетель обвинения [капитан МВД] Канзафарова говорит, что сотрудники силовых ведомств были в автобусе, то скорее всего они были», — сказал адвокат.





Поправки о штрафах за поиск экстремистского контента вступили в силу 1 сентября 2025 года. Нарушителям грозит штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.