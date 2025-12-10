Новости
Трансляции из Московского зоопарка помогают соблюдать права животных
В Московском зоопарке развеяли миф о том, что животным в вольерах тесно и их обижают. Там можно во время онлайн-трансляции наблюдать за жизнью четвероногих. 


«Благополучие животных во всех его смыслах — наш абсолютный приоритет. Животные должны быть свободны от голода, жажды, физической боли, иметь возможность вести свою полноценную жизнь, проявлять естественное поведение в полном объеме, а также отойти, укрыться», — рассказал о своей работе Михаил Брагин, начальник отдела «Млекопитающие» Московского зоопарка. Он курирует слонов и хищников на старой территории. 


Эксперт отметил положительные изменения: в российских зоопарках, включая столичный, за последние 15-20 лет условия содержания значительно улучшились, а также вырос профессионализм сотрудников. 


Вследствие этого стало больше пожилых зверей. Зоопарк — место, где к возрастным животным относятся с глубоким уважением. Например, жираф Самсон и тапир Сью, имея неизбежные возрастные болезни, оставались любимцами тысяч посетителей. Убедиться в этом помогают трансляции в интернете


По словам Брагина, трансляции дают большому количеству людей понимание, как живут звери. При этом все честно и прозрачно, заключил он.

