Новости
Новости 18+
St
Песков и Нарышкин ответили на слова Буданова о «прослушке Кремля»
18+
Представитель президента РФ призвал чиновников быть аккуратными undefined
Новости

Песков и Нарышкин ответили на слова Буданова о «прослушке Кремля»

Представитель президента РФ призвал чиновников быть аккуратными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировали заявления

руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что их спецслужбы якобы могут прослушивать российских чиновников и за это «получают деньги». 


«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — отметил Песков в беседе с RTVI. 


Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин указал в разговоре с журналистом Александром Юнашевым, что спецслужбы РФ «действуют в рамках тех полномочий, которые предусмотрены законодательством». 


Комментарий Кирилла Буданова появился на фоне публикации изданием Bloomberg разговора помощника президента России Юрия Ушакова и спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа об урегулировании конфликта на Украине. Российский дипломат после этого заявил, что некоторые рабочие разговоры проходят по WhatsApp*.


* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#кремль #нарышкин #кирилл буданов #дмитрий песков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...