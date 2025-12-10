Австралия стала первой страной в мире, запретившей соцсети для детей

Новые нормы обязывают 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram* и Facebook*, блокировать несовершеннолетних. Reuters пишет, что за нарушение грозят штрафы до 49,5 миллиона австралийских долларов.





Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал этот шаг историческим, способным оградить детей от вредного контента, кибербуллинга и негативного влияния на психику.





Компании заявили о вынужденном соблюдении закона. Для проверки возраста они будут применять комбинацию методов: анализ поведения пользователей, селфи, а также данные документов и банковских счетов.





Reuters отмечает, что многие родители поддержали запрет, однако некоторые подростки выразили опасения. Они полагают, что это лишит их важного канала общения и поддержки и негативно скажется на их психологическом состоянии.





*—принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России