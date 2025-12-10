Новости
Австралия стала первой страной в мире, запретившей соцсети для детей
Доступ ограничен тем, кто младше 16 лет undefined
Австралия стала первой страной, законодательно запретившей доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон вступил в силу 10 декабря. 

Новые нормы обязывают 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram* и Facebook*, блокировать несовершеннолетних. Reuters пишет, что за нарушение грозят штрафы до 49,5 миллиона австралийских долларов.


Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал этот шаг историческим, способным оградить детей от вредного контента, кибербуллинга и негативного влияния на психику.


Компании заявили о вынужденном соблюдении закона. Для проверки возраста они будут применять комбинацию методов: анализ поведения пользователей, селфи, а также данные документов и банковских счетов.


Reuters отмечает, что многие родители поддержали запрет, однако некоторые подростки выразили опасения. Они полагают, что это лишит их важного канала общения и поддержки и негативно скажется на их психологическом состоянии.


*—принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России 

