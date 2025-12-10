На Урале сотрудник ФСБ ехал в одном автобусе с фигурантом первого в России дела о поиске экстремистского контента в интернете

Сотрудник ФСБ ехал в одном автобусе с Сергеем Глухих, фигурантом первого в России дела о поиске экстремистского контента в интернете. Об этом сообщила капитан МВД, которая общалась с Глухих и составляла протокол, передает корреспондент Daily Storm из зала суда.





На вопрос адвоката о получении информации места преступления сотрудник ФСБ в Свердловской области ответил, что «информация получена оперативным методом, но данные не разглашаются».





Также сотрудник отрицает психологическое воздействие на Сергея Глухих.





По версии обвинения, именно в общественном транспорте молодой человек вбил запрос, связанный с бригадой ВСУ «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).





Офицер МВД также заявила, что Глухих увлекался экстремистской символикой с 2022 года, это было подтверждено в ходе беседы. Мужчина все осознавал, сказала офицер.