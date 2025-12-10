Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву украинских беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны, летевшие на столицу. Сообщения в его Telegram-канале появлялись периодически.





Первый пост был опубликован в 08:02 мск. Всего — четыре публикации, в каждой из которых сообщалось о перехваченном дроне.





Во всех случаях на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





Вечером 9 декабря Собянин также заявлял о сбитых с помощью системы ПВО дронах. Тогда на подлете к Москве было нейтрализовано три беспилотника.