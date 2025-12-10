Новости
Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву украинских беспилотника
На места падения обломков прибыли специалисты undefined
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны, летевшие на столицу. Сообщения в его Telegram-канале появлялись периодически. 


Первый пост был опубликован в 08:02 мск. Всего — четыре публикации, в каждой из которых сообщалось о перехваченном дроне. 


Во всех случаях на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 


Вечером 9 декабря Собянин также заявлял о сбитых с помощью системы ПВО дронах. Тогда на подлете к Москве было нейтрализовано три беспилотника. 

