Выставка Русского музея на ВДНХ позволяет увидеть живую историю Москвы

Об уникальности выставки Русского музея на ВДНХ рассказал блогер Moscowwalks, эксперт по столице Александр Усольцев.





«Выставка привлекает внимание прежде всего тем, что предлагает широкую ретроспективу истории Москвы и позволяет увидеть ее облик задолго до появления фотографии. Зрителю представлена обширная коллекция полотен Жерара Делабарта, в таком количестве они демонстрируются впервые. Ряд произведений, участвующих в экспозиции, прежде никогда не покидали стен Государственного Русского музея и впервые представлены в Москве. Особого упоминания заслуживает большая серия работ Юрия Пименова, в которых Москва предстает как «город-впечатление» — здесь важнее эмоциональность живописи, чем документальная точность», — сказал он.





По словам Усольцева, «это иной, более чувственный образ столицы». Многие из представленных на выставке работ хорошо знакомы россиянам с детства по учебникам и книжным иллюстрациям, но увидеть оригиналы стало возможным только сейчас.





Усольцев подчеркнул, что «выставка тем и ценна, что дает шанс увидеть живую историю Москвы во всем ее многообразии».