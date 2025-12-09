Путин: Законом об иноагентах нельзя размахивать «как мечом» направо и налево

Законом об иноагентах нельзя размахивать «как мечом» направо и налево, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что считает оправданными требования закона, но выступает против его бездумного использования.





«У нас, собственно, одно самое главное [требование]: покажите источники финансирования. Ну чего же здесь такого страшного? Особенно ничего здесь страшного нет. Хотя мы много раз обращались к этой теме. Тоже никто с ума сходить не должен. <…> Все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений», — сказал глава государства на заседании с членами Совета по правам человека (СПЧ).





Путин также напомнил, что закон об иноагентах появился впервые в США еще в 1940-х годах. При этом, добавил он, в Соединенных Штатах, в отличие от России, его нарушение грозит тюремным заключением.