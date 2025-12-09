Метеоролог Вильфанд объяснил, почему в Москве нет снега и связано ли это с приближающейся мировой катастрофой глобального потепления

Ученые Климатического центра Коперника при Евросоюзе назвали уходящий 2025 год вторым из самых жарких в истории после температурного рекорда прошлого года. Daily Storm пообщался с научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, чтобы узнать его оценку заявления коллег о приближении «климатической катастрофы».





По словам синоптика, уходящий 2025 год войдет в тройку самых теплых, но точно не будет вторым. В 2023−2024 годах тоже была теплая зима. И этот факт подтверждает тренд на глобальное потепление, объяснил Вильфанд.





По его словам, на постепенное потепление климата повлияла деятельность человечества. Из-за углеродов, которые выделяются от промышленных предприятий, тают ледники, уверен эксперт.





«Конкретный эпизод [отсутствия снега в Москве] никак не связан с глобальным потеплением. Такие эпизоды никогда не нужно сравнивать с глобальным потеплением», — отмечает Вильфанд.

Эксперт пояснил, что в ближайший день в российской столице выпадет мокрый снег. В четверг и пятницу он растает, а в ночь на субботу наступит похолодание. Температура опустится до минус 5 — минус 10 градусов Цельсия.