Путин пообещал режиссеру Сокурову разобраться с запретом проката его фильмов
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с запретом проката в стране фильмов режиссера Александра Сокурова. 


В ходе заседания с членами СПЧ кинематографист поднял тему притеснения деятелей культуры, упомянув в том числе и запрет собственных фильмов. Российский лидер заявил, что не слышал о подобном в отношении Сокурова, но пообещал созвониться с ним.


«Каким образом что-то запрещают из ваших произведений? Это странно. Обращаю ваше внимание, что вы являетесь членом СПЧ при президенте, так что никакой дискриминации в отношении вас не допускается. Во всякой случае, на таком уровне. Но если есть какие-то ограничения и вы их видите, скажите мне», — ответил президент.


В декабре 2023 года режиссер заявлял, что больше не сможет ни снимать новые фильмы в РФ, ни показывать старые. При этом он отмечал, что не собирается эмигрировать и продолжать карьеру за границей.


Тогда он говорил, что причина — в запрете его фильма «Сказка», после которого время его жизни «опять остановилось», как во времена советской цензуры. После этого были также запрещены его фильмы «Русский ковчег» и документальная лента «Робер. Счастливая жизнь».


Александр Сокуров вошел в состав СПЧ в декабре 2018 года. В последний раз он выступал на заседании совета в 2021 году.

