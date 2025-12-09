Новости
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок и кортежей
В такие моменты глава государства видит проблемы с движением курьеров по городу undefined
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок и кортежей

В такие моменты глава государства видит проблемы с движением курьеров по городу

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок и кортежей, и видит, какие проблемы существуют с курьерами и доставкой.

«Я вижу, что происходит с доставкой. Это, безусловно, вызывает озабоченность у наших граждан. Мне говорили об этом и руководители регионов, в частности, губернатор Санкт-Петербурга. Это касается дисбаланса на рынке труда. Предлагал даже запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой, потому что получают больше, чем на предприятиях. Полагаю, это так и есть», — заявил он. 


Российский лидер отметил, что движение на улицах городов должно быть отрегулировано, и пообещал дать поручения МВД, мэрам городов и руководителям регионов сделать соответствующие предложения.

