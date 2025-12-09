Путин назвал безобразием выселение из жилья членов семей бойцов СВО

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета по правам человека (СПЧ) назвал недопустимым выселение из жилья людей, чьи родственники — участники специальной военной операции.





Он призвал разбираться с каждым случаем по отдельности. По словам главы государства, виновные в этом должны быть наказаны.





«Странно, что выселяют из жилья членов участников специальной военной операции. Да какой бы статус ни носило это жилье — ну человек на фронте воюет! Что за бред вообще? Это вообще безобразие, надо просто разбираться с каждым конкретным случаем, кто это делает. Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — заявил президент на совещании с членами СПЧ.





Глава государства также упомянул, что разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде. Кроме того, планируется разработать и третий такой пакет, сообщил Путин.