Замглавы администрации президента Кириенко появился на заседании с повязкой на руке

Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко появился на совещании с бандажом, поддерживающим правую руку. Что именно стало причиной этого, неизвестно.





Кириенко сидел за столом между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и председателем Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерием Фадеевым. Несмотря на возможную травму, он продолжал делать заметки правой рукой.





Журналисты обратили внимание, что еще несколько дней назад с рукой политика было все в порядке.





Участие в мероприятии по видеосвязи принимает и президент России Владимир Путин. Он встречается с членами СПЧ.