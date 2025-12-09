Новости
Новости 18+
St
Замглавы администрации президента Кириенко появился на заседании с повязкой на руке
18+
Получил политик травму или перелом — не сообщается undefined
Новости

Замглавы администрации президента Кириенко появился на заседании с повязкой на руке

Получил политик травму или перелом — не сообщается

Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко появился на совещании с бандажом, поддерживающим правую руку. Что именно стало причиной этого, неизвестно. 


Кириенко сидел за столом между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и председателем Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерием Фадеевым. Несмотря на возможную травму, он продолжал делать заметки правой рукой.


Журналисты обратили внимание, что еще несколько дней назад с рукой политика было все в порядке.


Участие в мероприятии по видеосвязи принимает и президент России Владимир Путин. Он встречается с членами СПЧ.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#кириенко #спч #травма
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...