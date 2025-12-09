Новости
Новости 18+
St
Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву украинских беспилотника
18+
На место падения обломков прибыли специалисты undefined
Новости

Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву украинских беспилотника

На место падения обломков прибыли специалисты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона, летевших на столицу. 


Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позже Собянин написал о еще об одном перехваченном дроне.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево вводили ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы. 


Утром в Минобороны отчитались, что силы ПВО ночью уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России.

#москва #сергей собянин #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...