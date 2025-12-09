Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву украинских беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона, летевших на столицу.
Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позже Собянин написал о еще об одном перехваченном дроне.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево вводили ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.
Утром в Минобороны отчитались, что силы ПВО ночью уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России.